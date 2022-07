Ousmane SONKO n’a pas visé le lien que Macky SALL a avec une ethnie en particulier ; il a clairement dénoncé le rapport particulier que Macky entretient avec la Casamance, depuis son accession au pouvoir an 2012. La déclaration loufoque d’Aminata TOURE qui est le fruit d’un laborieux colmatage, confond la région avec l’ethnie, verse dans l’amalgame, la manipulation odieuse, et énonce des contrevérités nauséabondes. Secundo, la déclaration de SONKO est confortée par un discours tenu par Macky Sall à Bignona lors d’élections passées, dont les termes sont sans équivoque « Si vous voulez que la Casamance intègre le Sénégal, dans le cadre du Sénégal, votez Benno Bok Yakaar ». Ces propos de Macky Sall d’une extrême gravité qui exclut de fait la Casamance du Sénégal et conditionne son appartenance au Sénégal, par le simple vote à la coalition BENOO BOK YAKAAR qu’il dirige n’ont jamais ému tous ceux qui poussent aujourd’hui des cris d’orfraie et nous tympanisent avec la notion d’ethnicisme dont ils méconnaissent visiblement, la définition, le sens et la portée.

