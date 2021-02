Aminata Lo d’ajouter : « Après mon interpellation, le gendarme m’a demandé d’entrer dans la brigade de Ouakam et j’ai naturellement obéi. En aucun moment je n’ai tenu des propos discourtois et injurieux à l’encontre des gendarmes. Je reconnais qu’en un moment donné, j’étais énervée, car mon fils de 11 ans a été torturé moralement. J’ai imploré les gendarmes de le laisser regagner la maison. Mais, je n’ai pas attaqué le gendarme », s’est défendue l’ancien ministre de Wade. S’agissant du macaron du ministère de la justice retrouvée sur la voiture dans laquelle elle a été interpellée, Aminata Lo a également livré des justifications. « Je n’ai jamais constaté la présence de ce macaron sur le véhicule. D’ailleurs, mon statut d’ancien ministre me permettait quelques fois de me passer d’autorisations pour sortir en cas d’urgence. Les rares fois où j’ai été interpellée, je déclinais mon identité et les agents se montraient très indulgents à mon égard. C’est pour vous affirmer que je n’avais nullement besoin d’usurper ce titre pour circuler », a-t-elle précisé.

Avec insistance, Mme Lo et ses avocats ont remis en question le procès-verbal d’enquête établi par les gendarmes avant de démonter les accusations d’outrage à agent de la force publique dont elle fait l’objet. Selon elle, la vérité est tout à fait différente de ce qui a été rapporté dans la presse et dans le procès-verbal. « Je suis démocrate et républicaine. J’ai également occupé de hautes fonctions dans ce pays. Je suis consciente de la valeur et du rôle important des forces de sécurité qui assurent notre sécurité, quelques fois même au prix de leur vie. C’est pour vous dire Mme la présidente, que je ne permettrais jamais d’empêcher les agents de la gendarmerie de faire leur travail », a-t-elle expliqué à la cour.

