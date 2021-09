Ma formation politique est autodidacte. Je n’ai suivi aucune école de Parti, je ne suis allé dans aucun pays étranger me former politiquement ce que j’abhorre d’ailleurs. Le PAI clandestin d’alors était un Parti communiste mais nous étions fondamentalement musulmans et africains. Nous arrêtions nos réunions pour prier. Nous savions distinguer l’esprit et la lettre. Nous n’avons jamais versé dans le fanatisme d’un chef fut-il Seydou Cissokho qui avait détérioré sa santé dans les conditions difficiles alors de la clandestinité pour préserver le PAI clandestin sur le territoire national, ou Sadio Kamara un des leaders de cette tentative d’insurrection armée au Sénégal oriental, ou même Amath Dansokho et tant d’autres. Je vois malheureusement aujourd’hui beaucoup de jeunes dans les partis politiques, de la majorité comme de l’opposition, réduits à être les griots de leaders politiques, je voulais dire de chefs de tribus politiques. Ils sont souvent suffisants, incultes et même arrogants.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy