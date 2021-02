Je ne pense pas que la procédure ouverte contre le leader de Pastef ira à son terme tellement les accusations me paraissent cousues de fil blanc. En revanche, elle ira suffisamment loin pour tenter de le neutraliser. J’imagine déjà les questions du juge d’instruction du 8ème Cabinet. Monsieur SONKO, avez vous éjaculé au cours de la séance de massage? Si la réponse est oui, le procès-verbal de son audition sera largement diffusé dans la presse et l’image de SONKO sera fortement écornée. Au cas où Sonko apporterait une réponse négative à cette question, ils essayeront de le confondre en exhibant les résultats des analyses du laboratoire et le faire ainsi passer pour un menteur qui ne mérite pas d’être à la tête du Sénégal. Si vous voulez connaitre les termes de l’’équation, réécoutez une vieille chanson que les jeunes ne connaissent pas peut être « la femme du patron ». Je suis enfin persuadé que SONKO ne s’est jamais présenté au salon de massage avec deux armes (une seule aurait suffi) comme allégué par la fille, mais le commanditaire de cette affaire savait que SONKO disposait de deux permis de port d’arme et en a informé l’accusatrice pour crédibiliser la thèse du viol sous contrainte. Qui pouvait disposer de cette information sur les permis de port d’arme? C’est une piste qu’il faudra creuser si on veut avoir le fin mot de cette histoire rocambolesque.

