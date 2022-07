ADVERTISEMENT

Cette incompréhensible et terrible nouvelle nous attriste. Nous bouleverse tous.tes. Parce que nous avons connu et côtoyé A. depuis Sherbrooke, en passant par Régina, Montréal et Saint-Jean Sur Richelieu. Certains.es amis.es se reconnaîtront sur ces parcours.

Au final, nous ne saurons jamais ce qui s’est réellement passé dans la tête de A, mais s’il vous plaît ne le jugez surtout pas. Repose en paix cher A.T et bon rétablissement à ta famille.

Avec le coeur brisé voici mon plaidoyer social en parallèle !

Pour la diaspora Sénégalaise du Canada, ce drame n’est pas nouveau. Ceux et celles qui suivent les informations et qui sont beaucoup sollicités quand ça arrive, savent de quoi je parle ici.

L’isolement, la dépression profonde, le stress, la psychose, la santé mentale voici des réalités cachées dont malheureusement, nous n’abordons jamais dans l espace publique.Parce que nous sommes trop pudiques pour aborder ces sujets « gênants » tabous. Par contre, dans les salons et échanges de groupes Whassap les discussions s’animent, mais sur d’autres sujets: Xews Sénégal, politiques Sénégal, performances des Lions de foot, etc. C’est passionnant et tripant, mais pendant ce temps il ya d’autres urgences juste à côté.

La majorité d’entre nous n’ont pas été élevée dans l’isolement. Créez et maintenez votre réseau social ( je parle de rencontres physiques pas virtuelles). Lolou laniou xam. Délene demlanté di wakh quand vous vivez des mauvaises passes. Arrêtez de dire: Tu sais Pape, moi je ne fréquente pas les Sénégalais.ses. Cette phase me fait toujours sourire et me choque. Alors dans ma tête je réponds à ces personnes: Quelles abérations ! Grosse erreur, car quand ça va mal on fait appel en première ligne à NOUS les Sénégalais.es. Pas les voisins, ni les collègues du boulot.

Vous n’êtes guère obligés d être amis.es avec tous les Sénégalais du Canada. C’est impossible. Mais ayez au moins un cercle restreint de potes, de mentors, de Grands frères, Grandes sœurs, Badienes, Tontons etc.

Parlez et Partagez vos difficultés afin de trouver des solutions sociales hors des tracks juridiques, avant que l’irréparable ne se réalise. Sinon consultez des professionnels!

Salut !!

Goumalo