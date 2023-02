Prenant la parole, à la suite du guide religieux, Ousmane Sonko a rassuré son hôte sur son engagement pour la paix et la stabilité du Sénégal, nonobstant, souligne-t-il, les persécutions que lui et ses partisans subissent. «Soyez rassuré que votre message a bien été entendu. Nous avons vendu un projet à la population sénégalaise et comptons de manière démocratique briguer leurs suffrages dans la paix et la sérénité. Mais, le seul souci est que l’on veuille empêcher à un tiers de se présenter aux Sénégalais à l’aide d’un pouvoir judiciaire, alors que si je ne m’abuse, la majorité des Sénégalais sont avec ce candidat», a-t-il fait remarquer à l’endroit du le porte-parole des Layènes, qui n’a pas manqué, non plus, de lui rappeler un verset du Saint Coran qui dit que «Nul ne peut empêcher ce que Dieu a prévu pour une personne».

