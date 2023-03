XALIMANEWS:’Arrêté et déféré au parquet, le pensionnaire de la TFM a été présenté au procureur ce lundi dans la matinée. Face au maître des poursuites, il lui a été notifié les dommages corporels qu’il a causés à sa victime en plus du délit de conduite en état d’ébriété. Le journaliste Mouhamadou Papis Diaw a été conduit au tribunal des flagrants délits et présenté au procureur de la République ce ce lundi matin. Entre autres chefs d’accusation, il est poursuivi pour conduite en état d’ébriété, blessures involontaires et mise en danger de la vie d’autrui.

