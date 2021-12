Hommes, cessez de croire qu’elles sont juste bonnes à faire la cuisine et à parler Make UP. La femme est loin d’être une créature avec qui il suffit de crier comme un forcené pour se faire entendre. Les temps ont changé, et une attitude plus que perfectionnée doit être de mise.

Les amoureux de la poésie arabe aiment à « fantasmer » sur une histoire assez rocambolesque, celle de l’intrépide guerrier arabe qui décida de séduire une femme en lui contant ses prouesses les plus inhumaines qui soient, sabre en main. Le comble, c’est que la dame préfère un homme qui lui fait mettre un collier au cou plutôt qu’un sadique qui coupe la tête de ses adversaires. Un récit qui en dit beaucoup sur la psychologie profonde des femmes. Psychologie qui n’a nullement été atteinte par les vicissitudes du temps même si un goût effréné du luxe amplifié par un matérialisme plutôt dégradant perturbe certaines d’entre elles.

Il y’a des hommes qui ne savent pas marcher en tenant madame dans les bras, et ceci pour se promener le long de l’avenue Bourguiba ou encore à la place de France de Thiès. Simple complexe ou absence de galanterie ? Dans tous les cas, il y’a comme une sorte d’incapacité à satisfaire l’autre. Le phénomène des « bonheurs déguisés » ne cesse de prendre de l’ampleur : ces femmes qui croisent les gens dans une luxueuse voiture aux côtés de Monsieur, vivent dans une villa ou un appartement où rien ne manque…elles ont souvent tout sauf de l’affection. Parfois parce que Monsieur ne sait pas comment si prendre pardi !

ADVERTISEMENT

En couple, chez l’homme, une communication non violente doit prendre le dessus sur toute envie d’avoir raison. Le syndrome du V.A.R (Vouloir Avoir Raison) est souvent une vicissitude qui détruit l’amour. Il ne s’agit pas d’avoir raison sur l’autre, mais d’arriver à trouver un consensus pour le bonheur des deux. Il y’a l’homme, la femme, et le couple. Celui ci devrait par moment renoncer à son autorité et celle là à sa dignité, et ceci pour la stabilité de l’union. Le couple, c’est un peu comme un arbre à arroser, en renonçant parfois au désir de dominer l’autre, et ceci pour que les fruits puissent mûrir.

La différence de tempérament justifie souvent l’instabilité en couple. A ce stade, il appartient à la femme de savoir déceler cet « écart de comportement » avec l’autre, et de tenter de trouver le bout du tunnel. Une femme extravertie de nature peut avoir affaire à un homme des plus introvertis. Là, un dialogue s’impose.

Par ailleurs, un gentleman au vrai sens du terme doit être en mesure de déceler chez les propos d’une femme, aussi négatifs soient-ils, le cachet lumineux de l’affection. Un « talatoo dara ndakh match » (tu n’as plus que les matchs de football comme centres d’intérêt) cache un « et si tu m’accordais plus de temps le soir ». Percevoir cela vaut mieux que de vouloir lui montrer qu’elle a tort. Hélas, c’est souvent le début de tracasseries qui finissent par anéantir une vie de couple plutôt stable au début.

En vérité, elles ne cherchent, la plupart des cas, que le bonheur aux côtés d’un homme. Celui là qui pourra les aider à avoir conscience de ce qu’elles sont réellement : belles, tel le soleil qui se lève, la lune qui s’élève, et la plus magnifique des étoiles de nos rêves qui, la haut,brille, scintille et vascille.

Maam Cheikh

Coach en Developpement Personnel

+221 77 459 42 83