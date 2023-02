Le navire, qui battait pavillon gambien, a été intercepté avec à son bord sept membres d’équipage, quatre Gambiens, deux Ghanéens et un Italien. Ce dernier, un certain Ciro D’aana, est présenté comme le chef du convoi. Les enquêteurs de l’Ocrtis ont pu établir ses liens avec la mafia calabraise. Cette saisie a été possible grâce à la collaboration entre les forces de sécurité sénégalaises, le Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (Maoc-N) basé à Lisbonne (Portugal), la Drug enforcement administration (DEA) américaine, la police espagnole et l’armée de l’air française. L’opération commune était nommée «Chlore 2», d’après le journal.

