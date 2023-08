L’absence de cohésion au sein des pays membres de la CEDEAO est un facteur aggravant des divisions qu’une éventuelle intervention militaire pourrait entraîner. En effet, des états comme le Cap-vert, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée ont déjà manifesté leur désaccord ou leur réticence à toute intervention militaire contre le Niger. Les trois derniers cités lui ont même exprimé leur solidarité agissante à travers un communiqué commun indiquant que «toute attaque contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre eux». S’il est vrai que du point de vue des rapports des forces en présence leur menace n’a que peu d’incidence sur leur décision, en revanche au plan psychologique, elle devrait interpeller la conscience des dirigeants de la CEDEAO favorables à l’engagement militaire. Dans la foulée, ces trois pays précités sont même allés jusqu’à menacer de quitter la communauté et de former la leur éventuellement, avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner au plan politique, économique et financier, notamment avec le retrait éventuel du Mali et du Burkina de la zone franc.

