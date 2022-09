« Monsieur le Directeur Général de la Société de Production MARODI S.A, a saisi, par mail du 17 mars 2022, la Direction de la Cinématographie, pour solliciter une autorisation de tournage pour son projet de série intitulée REBELLE. Le dossier joint à cette fin était incomplet du point de vue de la réglementation. Le 25 avril 2022, suite à notre saisine, lintéressé nous a fait parvenir un résumé des sept (07) premiers épisodes sur quarante-cing (45) et un teaser. En l’état, le dossier demeure toujours incomplet », a déclaré Germain COLY dans un communiqué ce mercredi.

Un communiqué qui répond celui Société de Production Marodi Africa S.A publié hier, portant sur le dossier relatif à la série télévisée « REBELLE ». Le communiqué de préciser, qu’il veut rétablir la vérité des faits.

« Devant cette situation et dans notre mission d’accompagnement des producteurs, le Directeur général a été reçu en séance de travail les 17 mai et 22 juin 2022. A Iissue de ces différentes rencontres et d’exploitation des documents fournis (pour rappel incomplets), Il lui a été indiqué les sérieuses réseves par rapport à la réalisation d’une telle série dans le contexte actuel du dossier de la crise casamançaise et

des effets qu’une telle série pourrait avoir auprès de l’opinion publique », explique monsieur Coly. Il poursuit, « par la suite, une audience lui a été accordée le 02 août 2022, en présence de sa chargée de communication, du responsable de la chaine sunu yeuf et du réalisateur et une autre, le 09 septembre 2022, en présence de l’autorité ministérielle, toujours dans le but de trouver une issue heureuse à cette situation et d’accompagner l’intéressé ».

« Malgré tout, il a été, constamment, relevé un manque de collaboration, frisant même la défiance puisque

Iintéressé a continué à faire des tournages, sans autorisation, et à diffuser la bande annonce de la sortie de la serie. C’est fort de ces constats factuels et des manquements à la réglementation qu’il lui a été, successivement, notifié le refus de l’autorisation de tournage et la mise en demeure de retirer la bande annonce et d’arrêter les tournages, conformément aux dispositions de loi n°2002-18 du 15 avril 2002 portant règles d’organisation des activités de production, d’exploitation et de promotion cinématographiques et audiovisuelles et du décret n°2004-735 du 21 juin 2004 fixant les conditions de délivrance d’autorisation de tournage professionnel de films au Sénégal », ajoute le communiqué.



Monsieur de conclure « Pour finir, la Direction de Cinématographie rappelle son attachement aux valeurs républicaines qui fondent notre vivre-ensemble et sa disponibilité constante à accompagner les acteurs pour un rayonnement de

notre industrie cinématographique. C’est dans ce sens, d’ailleurs, qu’à sa création, MARODI S.A a bénéficié

d’un soutien conséquent du FOPICA pour sa structuration, ce qui a contribué à enfaire un acteur majeur de lindustrie cinématographique nationale ».