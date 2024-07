Centrale de production Sangomar : Cheikh Ibrahima rappelle la grande prédiction de Cheikh Mouhidin et plaide pour qu’elle porte son nom

XALIMANEWS- A Sangomar, le premier baril de pétrole sort enfin de terre. Ce moment crucial est aussi pour rappeler la prédiction du grand érudit Cheikh Samba Diallo qui, de son vivant, rappelle Cheikh Ibrahima, avait parlé du pétrole. Selon son fils et Khalife, le religieux avait même indiqué les lieux où se trouvait cet or noir. Aussi, il porte un plaidoyer pour que Sangomar porte le nom du guide Cheikh Mouhidin. Cheikh Ibrahima estime, ainsi, que personne ne le mérite plus que cette légende.