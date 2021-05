« Nulle autre ville du Sénégal, n’exprime dès lors, mieux que Bignona, ce sentiment fort et irréfragable de paix, de justice et d’unité », note le M2D, selon lequel la cérémonie prévue à Bignona « sera l’occasion de lancer un appel à tous les acteurs de l’espace public à préserver la paix et la stabilité sociale et politique du Sénégal ».

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy