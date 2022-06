En outre relèvera le ministre, « les Armées n’ont jamais reçu autant d’équipements à la fois. Un coup d’œil sur la gamme des matériels et spécimens ici présentés fait ressortir un bond qualitatif et quantitatif certain. Ils permettent aussi de faire des sauts capacitaires significatifs pour accompagner les transformations structurelles des armées », s’est réjoui le MFA. Ce dernier, avant de féliciter le Général de corps d’armée, est revenu sur la puissance de feu de l’Armée. En effet, dira-t-il, « les armées ont désormais atteint un niveau à la mesure des défis de sécurisation du sanctuaire national et des exigences liées à notre présence sur les théâtres extérieurs devenus de plus en plus complexes. » En outre, informe le ministre, « le renouvellement de la quasi-totalité de l’armement individuel et collectif, et l’acquisition de nouvelles capacités de détection se poursuivent pour donner à chacun de nos combattants le meilleur outil possible. » Ainsi, avec les matériels de protection individuelle déjà livrés aux unités opérationnelles et qui ont fait leur preuve lors des récents engagements, « nos braves Jambaars disposent d’un niveau d’équipement adéquat. À ces moyens, il faut ajouter les moyens logistiques tels que les camions lourds de débarquement, les véhicules auto-école et les capacités de neutralisation d’explosifs », a dit le MFA..

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy