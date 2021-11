Dakar, la capitale Sénégalaise va accueillir, du 30 au 02 décembre 2021 en format hybride, la première édition du » Youth Connekt Sahel Forum, Extension du Sommet Youth Connekt Africa ». Le Forum verra la participation de 2500 jeunes du Sahel( Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Gambie, Guinée, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal), dont 500 en présentiel.

La 1ere édition, ouverte ce mardi 30 novembre 2021, est placé sous le haut patronage de son excellence M. Macky Sall, sous l’ égide du Ministère de la jeunesse du Sénégal, madame Nene Fatoumata Tall.

Cette première édition » Youth Connekt Sahel Forum » est co-organisée avec le programme des Nations unies pour le développement( PNUD) et le Hub Youth Connekt Sahel.

Cette plate-forme est crée selon madame Nene Fatoumata Tall » pour mettre en commun des initiatives de promotion et d’accompagnement de la jeunesse africaine, leurs offrir un outil de visibilité pour le progrès, et surtout renforcer leurs capacités et réveiller le leadership en eux ».

» Le Sahel, qui est l’une des régions les plus pauvres au monde, à la chance d’avoir la population la plus jeune de la planète. Le défi du développement et de l’émergence ne saurait être relevé sans une implication inclusive de la jeunesse » disait le ministre de la jeunesse. Avant de poursuivre que » les jeunes doivent être de plus en plus intégrés dans le processus de décision des politiques publiques, surtout les concernant directement ».

» Une approche qui, ne saurait prospérer sans formation, ni engagement. C’est là que prenne, tout le sens du » YOUTH CONNEKT PROGRAM » qui a pris en considération l’essentiel des problématiques actuelles de la jeunesse africaine » a-t-elle conclu.

Quant-au Sous- secrétaire générale des Nations unies et Directrice Régionale du PNUD pour l’ Afrique » Le Forum Youth Connekt Sahel a pour mission de positionner les jeunes Saheliens en tant que leaders du récit de développement de la région en transformant le Sahel par des innovations et un engagement positif. » Les jeunes du Sahel d’ aujourd’hui sont la génération qui changera le destin de la Sous-région. Investir dans la jeunesse, en particulier dans son rôle prépondérant d’agent de changement dans la gestion des ressources, la promotion de l’adaptation au climat et le renforcement de la résilience ».

Njoya Tikum, Coordonnateur Régional du Hub Sous-Regional du PNUD, Afrique de l’ Ouest et du Centre, a abordé dans le même sillage que le ministre de la jeunesse, Nene Fatoumata Tall et Madame Ahunna Ezia.

Selon M. Tikum, » Cet Forum Youth Connekt Sahel offre aux jeunes du Sahel la possibilité de s’engager auprès de personnes influentes, des chefs d’entreprise, de dirigeants politiques et d’institutions de développement. Il permet également aux jeunes de la région de s’approprier le récit de leur développement, de discuter, de concevoir et d’accélérer les efforts d’autonomisation des jeunes, afin de redorer le blason du Sahel en tant que terre d’ opportunités et d’investissement ».