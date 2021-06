Le ministre de l’Economie numérique et des Télécommunications a présidé, hier, à Saly, l’atelier de lancement du cadre de concertation sur l’harmonisation et l’actualisation du cadre juridique du secteur des Tic. « Le gouvernement du Sénégal est résolument engagé contre tous les abus sur les réseaux sociaux et pour cela, tous les moyens seront mis en œuvre. L’abus que certains font de l’utilisation des réseaux sociaux tend à s’exacerber», a affirmé Yankhoba Diatta qui estime que ces dérives peuvent « déstabiliser notre harmonie sociale fondée sur la paix et la fraternité ». Estimant que le numérique doit être « un outil privilégié pour bâtir une personnalité économique et sociale, à travers un usage responsable », le ministre a indiqué que « malgré toutes les lois votées et les mesures prises, certains persistent à vouloir faire des réseaux sociaux une arme de destruction de la dignité humaine ».

