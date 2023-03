ADVERTISEMENT



Chaque génération doit, dans une relation d’opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir, Frantz Fanon.

Il faut que chacun à son niveau essaye de dénoncer l’injustice, le mal. Il y a un hadith du prophète Mouhammad (swt) qui invite les hommes à ce sens << quiconque voyant un mal, qu’il l’enlève avec ses mains, s’il n’y arrive pas qu’il le dénonce verbalement ou si tout cela lui est impossible, qu’il s’indigne dans son cœur>>. Cette sagesse prophétique doit pousser tout être humain, je ne parle pas seulement des musulmans, à faire face à l’oppresseur, le semeur du désordre et l’injuste.

La responsabilité de tout étudiant, particulièrement, est de dénoncer avec la plus grande détermination la gestion calamiteuse et de tout ce qui est dilapidation des biens des étudiants et de l’université.

Ce qui se passe dans l’espace universitaire, ucad notamment, est doublement condamnable: d’abord l’attitude de ceux qui dirigent le campus, les autorités du coud, et leurs complices étudiants, les représentants syndicaux.

Des questions légitimes et que tout étudiant averti se pose : pourquoi sont vendus des chambres alors que les pavillons sont construits pour loger les étudiants ? A qui profite l’argent qui provient de ces ventes ? Aux vendeurs évidemment. Quelles relations entretiennent les représentants des étudiants avec les autorités du coud (de politiciens véreux) ? Pourquoi les syndicalistes font comme si tout est OK à l’université, une fois les élections passées ? Que devrait-on faire pour mettre fin à cette mascarade qui perdure et qui n’a fait que détruire des avenirs ?

Je crois très sincèrement que les chambres sont monnayées pour servir les intérêts d’un groupuscule qui n’a de soucis que de tirer profil de tout, y compris des logements tant convoités par les étudiants venus de partout sur le territoire national pour simplement apprendre. Certains diront certainement que oui, machin pourtant les étudiants sont logés. C’est pas là le problème, il faut trouver les moyens de loger les nécessiteux et les méritants. On ne peut pas confier des chambres à des gens qui ne se préoccupent pas de qui apprend doit être logé. On peut même trouver des gens qui sont renvoyés de l’université depuis très longtemps, trouvés des places de choix dans le campus. Alors même que il y a des gens orientés qui démarrent leurs études sans trouver de lieu d’habitation.

Il y a une autorité universitaire, chef d’un des départements de la fac lettres qui a soutenu avoir mené des enquêtes auprès des délégués. Ces derniers auraient trouvé des logements à des jeunes étudiantes après des faveurs sxuels que celles-ci leur auraient accordé. On raconte qu’un PCS chasse des étudiants qu’il loge quand il a des problèmes crypto-personnels avec ceux-ci ou quand ils sont absents lors des réunions des putains de amicales.

Parlant des logements, l’attitude des larbins du coud est plus déplorable. Depuis

combien d’années sont en construction de nouveaux pavillons ? Qu’est-ce qui les empêchent d’accélérer les travaux pour abréger la souffrance des étudiants chercheurs de logement ?

Aucune explication valable sinon le manque criard de volonté politique. Au lieu de s’occuper pleinement des préoccupations des étudiants, ceux pour qui on les paye; ils sont dans des calculs politiques, minables.

Les accointances entre les représentants d’étudiants et l’administration du coud doivent être analysées pour comprendre ces dérives susmentionnées. Depuis quelques ou même depuis très longtemps ceux qui sont censés représenter les étudiants sont démissionnaires de leur mission.

Ce sont des corrompus qui ne se soucis même plus du pourquoi ils étaient élus.

Ils sont pour la plupart à la solde des politiciens qui les manipulent. L’exemple du président de la fac lettres est décontenançant. Voilà un dirigeant contre modèle. Affirmant lors d’une visite d’un opposant <>, ce mytho de Steven, membre du Meer défend récemment lors d’un meeting à cices une 3ème candidature de macky sall pourtant pouvant mettre le pays dans le feu. Autant affirmer que ces pseudo-defenseurs des intérêts vitaux des étudiants ne sont là que pour vivre dans leurs dos.

Maintenant la question qu’il faudrait tenter de répondre est pourquoi les responsables, ou du moins les irresponsables syndicaux se détournent de ce pourquoi ils sont été élus c’est-à-dire défendre la cause des étudiants ? Eh bien je crois que, comme leurs moniteurs politiciens, c’est des gens qui manquent de valeurs, tout simplement.

Les logements sont construits pour les étudiants. Donc il n’y a pas d’étudiant régulièrement inscrit qui ne mérite pas d’être logé. C’est pas là le problème. Le problème c’est qu’on élit des pantins à la merci d’autres maîtres kleptomanes.

Ce qu’il faut faire c’est de refuser d’élire quelqu’un et lui donner la possibilité de chaparder. On ne peut pas servir de guide en ayant moins de compétences et de valeurs. Le choix doit être fait avec beaucoup de délicatesse et surtout garder un œil sur tout ce que fait <>. Tous les étudiants sont censés être des gens intelligents. Il faut refuser de se faire écrabouiller par une minorité.

Les sociétés humaines sont telles que chaque groupe constitué a besoin d’un gouvernant. Mais les gouvernants ne doivent pas s’ériger en dirigeants pour aller contre la volonté et les intérêts de leurs employeurs.

En attendant organisons l’axe de résistance pour sortir de cet impasse. << Dieu ne changera pas le destin des gens qui ne veulent pas changer>>.



Moustapha Kane, le résistant.