Ces fausses notes qui peuvent peser sur la balance (Par Marvel Ndoye)

Il est vrai que le nouveau régime Diomaye / Sonko n’a pas vraiment d’opposants en face. Il y’a juste une bande de cleptomanes plus occupés à planquer leurs énormes butins, 1 ou 2 amuseurs publics, des insulteurs payés par litre de bave versée, quelques traitres et haineux ne pesant pas 2% tous réunis. Cependant attention à ne pas continuer à titiller la vraie opposition dormante qui peut faire tomber n’importe quel régime, n’importe quel tyran, je veux parler du peuple. Ce peuple peut être patient, il peut accumuler en silence quelques déceptions ou frustrations, et un beau jour tout peut déborder jusqu’à devenir irréversible. Au chapitre des erreurs constatées et qui gagneraient à être rectifiées figurent entre autres :

1° Ce que l’on peut considérer comme une trahison, en maintenant, voire en aggravant l’abomination qui a court du Lundi au Dimanche depuis le 2 Avril 2024 dans les prisons du Sénégal, surtout à Reubeus où les 90% sont innocents, et au Camp Pénal qui a vécu une mutinerie sauvagement réprimée. Rien n’a changé, tout s’est empiré. Déshumanisation – Surpopulation – Paquetass – Humiliations – Porcherie – Alimentation infecte – Une toilette pour 50, 100 à 200 personnes – rareté de l’eau – Lenteur des instructions – Abus des mandats de dépôt – etc… Continuer à sous-estimer les conséquences possibles peut couter cher. Derrière ces 14 000 détenus traités comme des animaux, il y’a 14 000 familles, il y’a des communautés, il y’a aussi des patriotes qui n’aiment pas les volte-faces

2° Cette autre pratique que l’on peut aussi considérer comme de la trahison, à savoir l’accentuation de la persécution contre les Jakartamans, les livreurs, les tiak-tiak, qui pour 99% d’entre eux essayent simplement de combattre la misère dans un pays qui a vu le chômage exploser ces 5 dernières années. Au lieu de leur faciliter l’accès à ces outils de travail, au lieu de les aider à s’organiser, les FDS, sous l’impulsion des nouvelles autorités confisquent violemment ces motocyclettes par milliers, pour les laisser pourrir dans les gendarmeries, les commissariats, et autres. Sous-estimer les milliers de jeunes victimes de cette persécution, faire preuve d’ingratitude à leur égard, c’est aussi ignorer que derrière chacun d’eux, les familles entières qu’ils soutiennent ruminent elles aussi leurs colères.

3° Les micro réformes de la justice annoncées sans lendemain, les mauvais castings dans la magistrature :

** Pourquoi remplacer un Procureur de la République à qui l’on reproche d’avoir rempli les prisons sous les ordres de l’exécutif, par un nouveau Procureur de la République dont le seul fait d’armes connu est la persécution et l’emprisonnement d’un guide religieux ? Ca peut être perçu comme un acte d’encouragement au mandat de dépôt à outrance à l’attention des membres du parquet qui sont déjà très excessifs dans cette pratique

** La modification du code de procédure pénale qui se fait attendre, et qui avait pourtant fait tellement de victimes dans les rangs de Pastef. A présent qu’on est du côté des geôliers, on ne semble plus pressé de changer cette hérésie, on en use plutôt

** Les autres réformes sensées réduire la clochardisation de la justice que dénonçait le président élu et ses compagnons

4° Quelques erreurs de communication ou excès de zèle qui passent mal

** Le PM, qui gouverne pleinement, n’en déplaise à certains hableurs, devrait éviter de donner en public des ordres ou des ultimatums à des ministres, à des directeurs. Cela concourt à infantiliser ces désormais hauts fonctionnaires même si hier certains d’entre eux n’étaient que des militants ou des souteneurs

** Le PM, qui n’a plus besoin de prouver sa probité, devrait éviter de réduire en public un ministre à un simple bout de papier à jeter à la poubelle quand on veut, comme il l’a fait avec le Ministre El Malick Ndiaye dont il dit qu’il serait dégagé immédiatement de son gouvernement s’il entendait qu’il a pris ne fusse que 200 000 f à quelqu’un. C’est gênant, ça peut froisser, et ça ne concourt pas à faire respecter des ministres.

** Le refus du ministre Cheikh Oumar Diagne de prendre en charge l’hébergement de certains hôtes du Khalife comme cela se fait depuis des années. Les montants en jeu sont insignifiants comparés aux dégâts causés, comparés aux sommes colossales perdues à cause des lenteurs de la réédition des comptes, ou à cause des arnaques que l’on laisse se poursuivre telles que la liquidation du Savana Hotel à 10 au lieu de 40 milliards, telles que le projet West African Energy, etc….

** L’excès de communication et le zèle sur certains emprisonnements inutiles de citoyens lambdas pris en flagrant délit d’indiscipline.

** La convocation inutile du commissaire Keita que personne n’écoutait jusque là, et qui mérite plus un internement dans un hôpital psychiatrique qu’autre chose. Alors que les très grands criminels qui ont pillé ce pays continuent à se la coulent douce.

Des corrections devraient vite être apportées avant que ce peuple ne perde patience aussi vite qu’il ne l’a fait avec le tyran déchu et sa bande de cleptomanes.

A bon entendeur

MARVEL NDOYE

