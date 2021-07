Connu en exégèse sous l’appellation générique de «maysir», le jeu de hasard, sous toutes ses formulations, est banni par toute les religions monothéistes. L’Islam, en l’interdisant, cible indistinctement «tous les jeux de hasard» : des jeux de dés aux paris d’argent, en passant par les loteries, fussent-elles parrainées et organisées par les États : «Ô criyant, le vin (al-khamr), le jeu de hasards (al-maysir) ne sont qu’abomination et œuvre du Diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. À travers eux, le Diable ne veut que jeter parmi vous l’inimitié et la haine, afin de vous détourner de l’invocation d’Allah et de la prière. Allez-vous donc y mettre fin ?» – Sôratul Mahida, v90-91 (JAMRA).

