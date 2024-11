Ces leçons à tirer par Samm Sa Kaddu (Par Marvel Ndoye)

Tout le monde avait vu venir cette décul0ttée subie par la coalition Samm Sa Kaddu. Ses leaders semblaient compétir pour le titre du plus immature, du plus insolent, du plus grand menteur, du plus comique. Tout dans cette coalition a été faussée, son appellation, sa composition, sa stratégie, sa campagne, etc… En effet :

1° UNE APPELLATION INAPPROPRIEE

Avec le choix et l’adoption à l’unanimité du nom « Samm Sa Kaddu – VAR », on sent dès le départ que cette coalition a choisi le tésseunté avec un homme, plutôt que déweunté avec un peuple

2° UNE COALITION DONT LES LEADERS REPOUSSENT PLUS QU’ILS N’ATTIRENT

** Barthélémy Dias. Perçu comme le moins instruit, le moins intelligent, le plus vulgaire des hommes politiques. Et de surcroit le plus grand traitre et ingrat de l’histoire

** Khalifa Sall. Perçu comme un vieux faucon, prêt à toutes les compromissions avec l’ennemi et à tous les pactes avec le diable sur le dos de ses alliés

** Bougane. Perçu comme le cl0wn de l’opposition, un imitateur au rabais qui dispute la palme de la vulgarité et l’insolence à Barth.

** Pape Djibril Fall. Perçu comme la plus grande déception d’un jeune néo-politicien, qui s’est finalement révélé être l’un des plus grands mythomanes et un allum€ur de braises

** Thierno Bocoum. Perçu comme l’éternel pleurnichard, dénué d’électorat, bien plus complaisant avec le tyran Macky Sall qu’avec Ousmane Sonko

** Anta Babacar Ngom. Perçue comme la fille d’un préd*ateur foncier, et comme une collabo du tyran sanguinaire Macky Sall

** Le PUR. Adepte du double langage qui déroute même ses talibés

3° UNE STRATEGIE VISIBLEMENT CONCUE DANS LES CANIVEAUX

** Un projet de sabotage et de blocage tel qu’avoué par Barth, à la place d’un projet de législature

** Un langage puisé majoritairement dans les ordures et les films p0rnographiques, très désagréable à écouter

** Des mensonges grossiers et de la calomnie comme argument contre l’adversaire, sur fond de jalousie politique flagrante

** Une surexploitation des croyances et des appartenances ethniques à des fins d’embrasement ou de division

** Un usage irréfléchi de la vi0lence à des fins de sabotage de la campagne électoral

** Une campagne électorale bâtie sur ce que Sonko a dit ou fait la veille, sur l’usage de fausses foules et de faux sympathisants

** Une alliance funeste avec les médiamensonges, les médias corrompus, les médias délinquants fiscaux

** Des pactes et des inter-coalitions avec Satan par-ci, avec Iblis par-là, avec Lucifer par là-bas

** Une communication puérile orientée sur de faux sondages, sur de faux scandales, sur de fausses VAR

En résumé, avec de telles tares congénitales, avec de tels personnages immatures, vulg*aires, h@ineux, avec une telle stratégie de caniveau, un score de 3 députés sur 165 doit même être considéré comme une prouesse.

Malheureusement, avec le niveau de niaka djom atteint par de tels cl0wns, dont la seule ambition assumée est le sabotage (dixit Barth sur 7TV), ils ne vont tirer aucune leçon de cette déculottée. Ils se savent pourris, et vont tout simplement œuvrer davantage à pourrir l’espace politique en guise de vengeance contre le peuple qui les a réduits à leur plus misérable expression, et contre leur ex bienfaiteur Ousmane Sonko dont ils ne supportent plus le nom ou le regard qui leur rappellent ce qu’ils sont.

MARVEL NDOYE

Email : [email protected]