Par contre jamais de mémoire d’homme un accusé a pu avoir à son avantage une telle quantité de preuves à décharge, et de preuves de conspiration contre sa personne. Certaines de ces preuves relèvent quasiment du Divin, dont : les aveux clairs et nets de l’accusatrice – les aveux clairs et nets du conspirateur – ce rapport d’enquête interne de la gendarmerie qui n’avait qu’une chance sur 100 Millions de tomber entre les mains de l’accusé – ce SMS révélateur de Me Dior Diagne qui avait une chance sur 100 millions de l’envoyer au plus mauvais destinataire. Il faut le voir et l’entendre pour le croire, tellement c’est surnaturel.

