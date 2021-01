En effet, la Secrétaire générale de l’institution, Docteur Anta Sané et le chef de cabinet du Président du CESE, Ass Babacar Gueye, qui dirigeaient la délégation étaient accompagnés par la conseillère spéciale Awa Gueye Kebe et par l’attaché de Cabinet Mamadou Sow. Il y avait aussi la présence de Matar Seye, Secrétaire Général de Rewmi et celle de la vice présidente Adja Soda Mbacké. En plus, la délégation comptait des conseillers, membres du CESE dont Abdou Lahad Diakhaté, Oumou Ba, Mame Bousso Mbacké et Mor Ndiaye Numéro 2, informe un communiqué parvenu à la rédaction de Xalima.

