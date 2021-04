XALIMANEWS- En séance plénière, les membres du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) ont axé leurs interventions sur l’emploi et l’insertion des jeunes. Autour du thème « Émigration et Emploi des jeunes », les Conseillers se prononcent avant le Conseil présidentiel du 22 avril prochain. En effet, ceux du monde rural ont donné des pistes de solution dans l’auto emploi dans l’agriculture, l’élevage, la pisciculture pour permettre aux jeunes de faire vivre dignement leur famille et de rester dans leur terroir, d’autres aussi ont penché pour des financements plus encadrés.

