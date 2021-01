XALIMANEWS: Nous venons d’Allah et retournons à LUI. Pardon et Miséricorde d’Allah sur son serviteur Cheikh Ngaido BA. Mes condoléances à sa famille, à son Excellence, Monsieur Macky SALL, Président de la République, à tous les membres du CESE, conseillers comme personnel, et au peuple sénégalais tout entier, en particulier au monde des Arts et de la culture dont il fut une icône.

Cheikh NGaido BA était le Président de la Commission de l’Artisanat, de la Culture, du Tourisme et des Sports. Il était un conseiller exemplaire, très compétent et dynamique dans le travail, et très engagé pour l’institution ainsi que son pays. Il a toujours fait preuve d’assiduité et d’une grande ponctualité pour les sessions. Le CESE a perdu un grand homme.

Le dernier souvenir que je garde de lui est notre rencontre, le Jeudi 10 Décembre 2020 lors de ma première réunion du bureau du CESE dont il fut un éminent membre. Nous lui avions confié la mission de mobiliser le monde du cinéma et de la culture, notamment les réalisateurs de séries télévisées, (puissants moyens d’éducation et de sensibilisation du peuple), sur le thème de l’émigration de notre jeunesse (mbeuk mi) que Son Excellence Monsieur le Président nous a confié comme première mission en 2021, en rapport avec l’emploi des jeunes. Ngaido, ce jour là, nous avait gratifié de conseils avisés et sages sur la meilleure approche de cette question.

Nous sommes toujours porteurs de projets au moment du départ…C’est la définition même de la Vie, mouvement, écoulement… comme le sablier dont le verre du haut nous serait caché et dont chaque grain de sable qui tombe peut être le dernier…

Qu’Il Plaise au Maitre des Sabliers, de l’Aube et des Mondes (SWT) d’Inscrire Cheikh Ngaido parmi les âmes apaisées qu’IL Invite en ces termes, dans la Sourate 89 « l’Aube », versets 27 à 30: « O toi, âme apaisée,

retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée,

entre donc parmi Mes serviteurs,

et entre dans mon Paradis

Idrissa Seck

Président du CESE