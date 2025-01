C’est Pastef qui détruira le Pastef (par Marem Kanté)

“Tout groupe conserve en son sein les éléments de sa propre destruction.“

L’APR disloquée à cause des positionnements égocentriques et fratricides. Le PDS essaye de renaître de ses cendres après la dislocation de la famille libérale en sous-partis dont l’APR. Le PS, pionnier de l’école de l’idéologie socialiste et fils de son parti-père (UPS) premier parti politique unique du Sénégal, est devenu l’ombre de lui-même.

Au rythme où vont les choses, que le Pastef s’attende à son tour, à ce qu’il soit détruit de l’intérieur par les éléments qui composent le parti.

Lorsque l’on confond les idées et vision d’un parti politique avec la vision et l’idée de gouvernance d’une nation, si l’on y prend garde, on risque de tomber dans l’amalgame.

Fustiger le décret de nomination de Madame Aoua Bocar Ly Tall au Conseil National de l’Audivisuel (CNRA) est non seulement du sectarisme pur mais

également un manque de respect notoire de certains pastefiens qui discréditent la signature du décret du Président Diomaye à qui, la Constitution

confrère le droit de nommer à tous les emplois civils et militaires. C’est-à-dire le droit de nommer tous les citoyens et citoyennes sénégalais.es quelles que soient leurs appartenance sociale ou opinions politiques.

Accepter de la main droite quand ça arrange le Pastef et rejeter de la main gauche lorsque ça n’arrange pas le Pastef, est une attitude extraordinairement versatile.

Tout ce que la dame Mimi Touré a dit sur le leader du Pastef Ousmane Sonko, est passé sous silence lorsqu’elle a rejoint le parti. Tout simplement parce

qu’elle était utile au Pastef pour abattre leur bourreau Macky Sall. Partant de ce fait, qu’est-ce que la Dame Aoua Bocar Ly Tall a dit du Pastef, qui est plus horrible que ce que Mimi Touré avait dit sur l’affaire Sweet beauty quand elle était dans l’appareil politique de l’APR ?

Ces deux personnages ne défendaient que leurs opinions politiques du moment. Ce qui n’entache en rien leurs compétences intellectuelles et

professionnelles pour le Sénégal. Également, autant Mimi Touré était une militante de première ligne du parti And-Jëf du leader Landing Savané, autant Aoua Bocar Ly Tall est une farouche militante de l’école de pensée du grand professeur Cheikh Anta Diop. Chacun de ces deux grands leaders politiques à l’époque, qui ont formé ces deux grandes dames, ont marqué l’histoire

politique du Sénégal dans l’adversité et non dans le sectarisme.

Que tout le monde se le tienne pour dit. Surtout les militants du Pastef. Le projet de construction d’un Sénégal JUB JUBAL JUBANTI, (JJJ) d’un Sénégal

de justice et de justice sociale est irréaliste sans l’implication de toutes les parties prenantes de la nation sénégalaise y compris politique, apolitique,

militaire, civile et religieuse et de tous âges et de toutes ethnies confondues. Un seul citoyen mis à l’écart de la vision JJJ, soit disant qu’il n’a pas participé ou a combattu ou a fustigé le PROJET Pastef ou le leader du parti Pastef, je

vous assure que la vision JJJ n’aboutira pas comme il se doit. Car même si la vision JJJ est une idée du parti Pastef mais elle ne portera ses fruits qu’avec la participation INCLUSIVE, COLLECTIVE et COLLABORATIVE DE TOUS LES CITOYENS qui composent la nation sénégalaise.

Ceux qui disent que le Président Diomaye ne doit pas nommer un tel citoyen parce que hier ce citoyen fustigeait le projet ou le leader du Pastef, sont JUSTEMENT ceux-là qui sont les éléments précurseurs de la destruction ou de la dislocation future du Pastef. Ceux-là qui sont dans la délation. Ceux-là qui sont dans la désinformation et la diffamation. Ceux-là qui sont dans le jeu

de la division entre Diomaye et Sonko. Ceux-là qui sont allergiques à tout ce qui est contradictoire à leur leader ou qui pensent que tout ce qui est négatif à Ousmane Sonko, ne doit pas faire partie du projet et de la gouvernance de

la nation. Ce sont ceux-là incompétents qui feront tout à leur pouvoir pour conserver leur prè carré, de peur d’être dilués par d’autres compétences plus

intellectuelles et professionnelle

Et ceux-là ne servent ni Ousmane Sonko ni Diomaye et ne servent non plus les vrais patriotes sénégalais du Pastef au sens propre et réel du mot. Car ils

portent des lunettes qui ne voient pas le Sénégal en entier. Leurs regards obtus, tel un cheval avec des œillères regardant qu’une seule direction, tenu

en laisse par son cavalier. Or tout le monde sait que le Sénégal est « Un mais diversifié ». Tout le monde sait aussi que nous sommes 18 millions de

sénégalais et que seulement moins de 5 millions ont voté lors de la présidentielle 2024. Tout le monde sait également que parmi ces 5 millions

de votants, seulement moins de 1,5 millions ont voté pour le parti Pastef. Et tout le monde sait que parmi ces 1,5 millions de votants, la moitié n’est pas militante du Pastef car certains d’entre eux ont attendu jusqu’à la veille des législatives pour se fondre dans le camps Pastef. Voyez comment les choses se dessinent en politique. Complétement différend lorsqu’il s’agit de gouverner toute une nation qui n’a aucune coloration politicienne ou autre. On ne gère pas une nation dans le sectarisme et le favoritisme. Un Etat ne gère pas les considération individuelle, un Etat gère l’intérêt collectif.

Analysons un peu cette appellation « don de soi pour la patrie » et qui devient de plus une appropriation politicienne du Pastef.

Et posons-nous tous cette question : Qu’est-ce que le don de soi pour la patrie? J’ai l’impression que le Pastef veut en faire une appropriation de

militantisme. Cela peut créer des incompréhensions car le don de soi pour la

patrie ne se limite pas seulement dans le champs politique, il touche toutes les sphères de la nation. Le don de soi pour la patrie, c’est lorsqu’un soldat

s’engage dans l’armée pour défendre les civils et protéger son pays. Le don de soi pour la patrie, c’est lorsqu’un intellectuel trempe sa plume dans l’encre de sa conscience citoyenne pour apporter sa part de connaissances à l’éclosion des idées et du savoir. Le don de soi pour la patrie, c’est lorsqu’un médecin ou un infirmier passe des heures au chevet d’un citoyen malade. Le don de soi pour la patrie, c’est lorsqu’un agriculteur laboure sa parcelle de terre dont la récolte participe à la sécurité alimentaire du pays. Le don de soi pour la patrie, c’est lorsqu’un opérateur économique incite des étrangers à venir investir dans son pays. Le don de soi pour la patrie, c’est lorsqu’un artiste à travers son génie créateur donne de la joie au peuple ou participe à apporter harmonie et bien-être à ces concitoyens. Le don de soi pour la patrie, c’est

toutes ces braves femmes que vous voyez affronter l’aube naissante pour aller travailler et apporter la popote à leur famille. Le don de soi pour la patrie,

ce sont nos guides religieux musulmans et chrétiens qui passent des nuits entières en prières devant Dieu le Seigneur pour Lui demander Paix et Salut pour le Sénégal. En un mot, le don de soi pour la patrie, c’est tout citoyen qui participe à la marche constructive de la nation de par son activité physique ou pensée intellectuelle.

Tant que nous ne comprenons pas qu’une République n’est pas un parti politique, on ne s’en sortira pas. Tant que nous ne comprenons pas que la gouvernance d’une nation n’est pas la vison d’une seule personne ou d’un seul parti politique ou d’un seul groupe de lobby plus fort qui assoit sa

domination sur les faibles, on ne s’en sortira jamais.

La gouvernance d’une nation n’est pas une affaire de clan. Elle ne se fait dans un parti politique dont les militants fustigent la signature du Président de la République sur les réseaux sociaux. La gouvernance d’une nation est d’abord régie par des textes de lois rédigés dans la Constitution et qui sont appliqués et exercés par tous les citoyens. En premier lieu, par le Président de la République, à qui cette même Constitution confère le droit de nommer à tous les emplois civils et militaires.

Donc, accepter les compétences autres que “pastilles” dans la gouvernance du pays, doit IMPÉRATIVEMENT être une humilité à cultiver par

tous les militants du parti Pastef, afin que la noble vision JJJ se réalise pour le bien et le Salut de toute la nation sénégalaise.

Aoua Bacar Ly au-delà de ses opinions politiques est une intellectuelle et une professionnelle de haut niveau. C’est tout ce qui compte.

Pour paraphraser Hegel : je dirais ceci : “Regardons avec l’œil de la raison qui pénètre la superficie des choses. Cela nous aidera à transpercer

l’apparence bariolée de toutes ces considérations pastefiennes”.

ONE LOVE

Plume Citoyenne Marem KANTÉ Dimanche 5 Janvier 2025