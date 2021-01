Couvre-folie ! Si l’on y prend garde, le Sénégal risque d’enregistrer des milliers de cas de contaminations par jour, liées à la Covid-19. En réalité, le Couvre-feu décrété récemment par le chef de l’Etat Macky SALL, n’a eu aucun impact positif, par rapport à lutte contre cette pandémie. Au contraire, cette disposition a fortement contribué à la propagation du virus, à cause des grands rassemblements, constatés au niveau des gares routières, entre autres. En clair, c’est une Couvre-folie qui a été conseillée au Président Macky SALL, par les spécialistes du corps médical qui, en réalité, ont atteint leur limite dans la riposte contre le Covid-19. D’ailleurs, c’est pourquoi, ces derniers ont clairement déclaré que seul le vaccin peut solutionner le problème. Or, il existe bel et bien des remèdes efficaces, prouvant freiner la chaîne de transmission, d’où l’implication de tous les différents acteurs concernés. Pour toutes ces raisons, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), invite le chef de l’Etat Macky SALL à écouter les autres vrais acteurs, disposant des solutions contre la Covid-19 dont la lutte n’est pas que sanitaire. Pour le Conseiller à la Direction Générale de l’Action, il faut prendre en charge les malades mentaux errants qui, en réalité, sont à l’origine de certains cas communautaires. Depuis le début de la pandémie de la Covid-19, regrette Ansoumana DIONE, l’ASSAMM attend, jusqu’ici, la mise à disposition de moyens de travail, pour dérouler son Programme de retrait des malades mentaux de la rue. Qui a une seule fois entendu le Comité national de gestion des épidémies, prôner leur prise en charge, par rapport à la Covid-19 ? se demande-t-il. Pourtant, fait-il remarquer, c’est cette entité qui conseille le Président Macky SALL sur la pandémie. Rufisque, le 18 janvier 2021,Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)

