Les populations de la région de Podor souffrent à cause de la cherté des prix des denrées alimentaires au Sénégal. En effet, ces habitants peinent à joindre les deux bouts. La preuve : de nombreuses familles se contentent de la bouillie du mil ou du riz sec aux poissons, ou parfois avec du poisson séché. « De nombreuses familles vivent avec le strict minimum », explique un gendarme à la retraite, selon Walfadjiri. Ce dernier avoue vivre difficilement à cause de la hausse des prix des denrées qui ne cessent de grimper. En effet, le litre d’huile est vendu à 1 500 francs. Quant au riz, il coûte 400 francs Cfa et le lait en poudre à 3 000 francs. Le kilo de sucre est vendu à 700 francs. Ce qui révolte les ménagères de la commune de Galoya qui se ravitaillent dans le louma le plus important de la sous-région. Dans cette commune et presque partout ailleurs, les ménages se plaignent de la surenchère des commerçants qui refusent d’appliquer les prix définis par l’Etat. « Ici, personne ne respecte le prix. Chaque commerçant peut se lever un beau jour et fixer ses prix sans être inquiété. C’est comme si les services de contrôle n’existent plus dans ce pays », déplorent des retraités, rapporte Walfadjiri.

