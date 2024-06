CFEE et BFEM à Bakel : Plus de 55 % des candidats sont des filles, au moins 1 100 candidats sont sans extrait de naissance 

XALIMANEWS-Les filles constituent plus de 55% de l’effectif des candidats au Certificat de fin d’études élémentaire (CFEE) et au Brevet de fin d’études moyennes (BFEM) dans le département de Bakel, a indiqué à l’APS de l’inspecteur de l’éducation et de la formation (IEF), Alla Thiaw.

‘’Pour le CFEE, sur 3.445 candidats, on dénombre 1.980 filles et 1.465 garçons’’, a-t-il révélé.

L’examen du CFEE et le concours d’entrée en sixième se tiendront ce mardi, sur toute l’étendue du territoire national. Vingt-neuf centres ont été retenus dans l’ensemble du département de Bakel pour accueillir les candidats inscrits cette année.

Pour le BFEM, prévu le 18 juillet, plus de 1.363 candidats, dont 777 filles, se présenteront cette année. Ces candidats composeront dans huit centres, précise l’IEF.

Il signale que plusieurs élèves sans acte d’état civil ont été recensés et régularisés, à la suite d’une lettre-circulaire du ministère de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’aménagement.

‘‘Il y a des élèves qui n’ont pas d’extrait de naissance, mais ils passeront l’examen. A Bakel, pour le CFEE, ils dépassent 900 élèves et pour le BFEM, ils sont 200 élèves sans extrait de naissance’’, a-t-il révélé.

