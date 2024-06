CFEE et entrée en 6e : plus de 300 000 candidats inscrits

XALIMANEWS: Au total, 301 820 candidats sont inscrits aux examens du CFEE et de l’entrée en 6e prévus les 25 et 26 juin, a-t-on appris, vendredi, du Directeur des Examens et Concours.

‘’Cette année, 301 820 candidats sont inscrits aux examens du CFEE et de l’entrée en 6e contre 300 268 en 2023, soit un écart positif de 1 552’’, a annoncé Papa Baba Diassé lors d’un point de presse.

Les filles comptent pour 170 266, soit 56% du nombre total de candidats, a-t-il ajouté.

S’agissant du déroulement de ces deux examens, toutes les dispositions à prendre en amont le sont déjà, à en croire le directeur des Examens et Concours.

‘’A la direction des Exames et Concours, les activités liées aux inscriptions, à la stabilisation des statistiques, ainsi qu’à la construction des épreuves, à leur validation, à leur conditionnement, leur choix, à leur reprographie, à leur sécurisation et à leur mise à disposition ont été déjà bouclées’’, a assuré M. Diassé.

Pour les 113 candidats déficients visuels, une adaptation des épreuves par la transcription en braille pour les 61 non-voyants et une augmentation de la police des écritures pour les 52 malvoyants ont été édictées par la direction des Examens et Concours.

Son directeur a en outre fait savoir que la digitalisation intégrale de tout le processus d’organisation constitue ‘’l’innovation majeure’’ dans l’organisation du CFEE et de l’entrée en sixième de cette année.

‘’La dématérialisation de tout le processus de l’organisation des examens est l’innovation majeure à laquelle nous avons procédé, en rapport avec notre ministère de tutelle et avec l’équipe technique de la direction des Examens et Concours’’, a-t-il dit.