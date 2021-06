XALIAMNEWS: Quinze affaires dont six de trafic de drogue, sont inscrites au rôle de la première session à la chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Diourbel ouverte ce lundi, a appris l’APS. Au total, 26 accusés seront jugés pour de trafic de drogues, viol ou tentative de viol, vol aggravé et tentatives d’assassinat. La célérité notée dans ces dossiers montre qu’un travail intéressant est en train d’être fait au niveau du cabinet d’instruction parce que 9 dossiers ont été ouverts en 2020 et 6 autres en 2019, s’est félicité le procureur de la République, Aly Ciré Ndiaye. L’avocat Assane Dioma Ndiaye a pour sa part salué la tenue de cette session après une longue pause due à la Covid-19 et aux événements de mars dernier.

