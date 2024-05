Chambre criminelle : Un homme brûle vif son père pour laver l’honneur de sa mère, accusée d’adultère

XALIMANEWS-La Chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès a rendu son jugement sur une affaire de vengeance. F. Diop, 25 ans, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir aspergé son père d’essence et l’avoir brûlé vif. Le motif de son geste était la volonté de venger sa mère, accusée d’adultère.

D’après le récit de L’Observateur, les événements se sont déroulés le 23 mai 2021 à Kéry Diop, dans la commune de Notto Gouye Diama. F. Diop a agi pour défendre l’honneur de sa mère, après que son père l’ait accusée d’adultère et envisageait de prendre une deuxième épouse. Il a orchestré l’isolement de son père avant de commettre l’acte fatal, puis a fui vers Taïba Ndiaye, informe le quotidien.

Malheureusement, le père est décédé des suites de ses brûlures après avoir été conduit à l’hôpital. F. Diop a été arrêté par la gendarmerie et placé en détention à la Maison d’arrêt et de correction de Thiès. Bien qu’il ait admis avoir commis le parricide, il a affirmé ne pas comprendre les raisons de son geste et n’a pas souhaité les discuter devant le juge.

Le procureur a requis la peine de perpétuité, mais le juge a finalement condamné F. Diop à 20 ans de réclusion criminelle pour parricide.