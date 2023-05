Après les victoires de Diamono devant la Renaissance de Tivaouane et celle de Disso face à Golf, en matchs avancés, le DUC, Quatrième avant cette 8ème journée, pouvait doubler son adversaire du jour, Djadji Sarr de Saint Louis qui occupait provisoirement la 3ème place, en cas de succès. Et sur ce match, les Etudiantes, en quête de points pour retrouver le sommet du classement, n’ont pas raté l’occasion. Portée par Absatou Ciss, toujours régulière dans ses performance avec la palme de la meilleure marqueuse du match (9 buts), la formation estudiantine s’est imposée de 3 points (30-27), après avoir mené à la mi-temps par 18 à 11. Ce succès permet au DUC de la talentueuse capitaine Safietou Diatta (3 buts), Oumy Dione (5 buts) et Madina Diallo (4 buts), de rejoindre Djadji Sarr à la 3ème place, avec égalité de points et de goal difference (17 pts+12). Du coté des Saint-Louisiennes, Khady Lo (8 buts), Marieme Ndiaye (7 buts) et Ndeye Fatou Sow (5 buts) se sont distinguées. Dans l’autre match du jour, ISEG Sport (6e, 14 pts-25) et Olympique de Diourbel (7e, 13 pts-4) se sont quittés sur un nul (25-25). Les Partenaires de Dorothée Owono (7 buts), Maimouna Gueye (7 buts) et Madjiguene Diop (5 buts), donnaient l’impression de se diriger vers une victoire facile, après avoir mené par plus de 7 buts d’ecart, avant de faire face au retour des Dioubeloises, amenées par Ndeye Hawa Hane (7 buts), Fama Seck (7 buts), Rokhy Dione et Mame Diallo, créditées de 6 et 4 réalisations. Ces 2 équipes doivent se révolter pour s’éloigner davantage de la zone dangeureuse.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy