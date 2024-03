Championnat Élite Hommes/J5 : grosses retrouvailles entre la JA et l’ASFA, un attrayant ISEG/DUC

XALIMANEWS-Le choc au sommet entre la JA Troisième et l’ASFA Première, ce samedi, sera l’attraction de la 5ème journée. Le lendemain dimanche, un alléchant ISEG/DUC sera au menu

Comme on se retrouve, se diront certainement Bleu-Blancs et Militaires. Après le somptueux spectacle offert en demi-finale de Coupe nationale il y’a 6 mois, remportée par l’ASFA dans une fin de match à couper le souffle, lrs 2 formations rivales se retrouvent ce samedi pour la 5ème journée du championnat national. Ce duel entre le leader, l’ASFA (3e, 10 pts+30) et la JA (3e, 10 pts+30) promet d’être intense. Les Militaires, forts de 3 victoires et 1 nul, cherchent à maintenir leur position en tête, tandis que les Bleus, avec 3 victoires et un revers, visent la première place s’ils s’imposent en profitant d’un faux pas des Étudiants. L’armada militaire avec sa triplette Khadim Diouf, Cissao Mballo et Mamadou Korko Diallo, doit sortir le bleu de chauffe si elle veut s’imposer devant les imposants joueurs de la JA, guidés par Fodé Ndao Sall, Alpha Paterne et Ibrahima Dioye et qui sont déterminés à marquer cette saison de leur empreinte.

À Saint Louis, Gaston Berger HBC (8e, 3 pts-16) affrontera l’Olympique de Diourbel (6e, 4 pts-19) dans un match où le vainqueur espère se relever après une défaite. Dimanche, au jardin public de Rufisque, l’ISEG défiera le DUC dans un match qui s’annonce indécis entre le champion en titre et un prétendant ambitieux. Le match Rail/Tamba est reporté.

Programme de la 5ème journée :

Samedi 16 mars 2024 Jardin public Rufisque

20h 00 JA/ASFA

Saint Louis 21h 45 Gaston Berger/Ol Diourbel

Dimanche 17 mars 2024 : Jardin public Rufisque

17h 00 ISEG/DUC

Classement : 1 ASFA (11 pts+22, 4M), 2 DUC (11 pts+20, 4M), 3 JA (10 pts+30, 4M), 4 ISEG Sport (9 pts+6, 4 M), 5 Rail (7 pts+10, 3M), 6 O. Diourbel (4 pts-19, 4M), 7 Tamba (4 pts-53, 4M), 8 Gaston Berger (3 pts-16, 3M)