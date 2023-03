Qui stoppera l’ISEG Sport ? La bande à Arona Fall a engrangé un 5ème succès en autant de sorties, en allant gagner à Thiès ce samedi devant les Cheminots du Rail. Porté par Pape Abdoulaye Samb, Kevin Joel Chedjou et Hubert Nanawa, crédités de 7 buts pour les 2 premiers et de 6 pour le dernier, l’ISEG a disposé du Rail (32-28). Chez les Locaux, Serigne Kosso Mbacké Fall (11 buts) et Sanisa (8) ont tiré leurs épingles du jeu. Avec ce énième succès, l »ISEG conforte son fauteuil (1er,15 points+28) alors que Rail reste bon denier (8e, 5 pts-5), avec un match sans verdict et au autre à disputer. Toujours dans la capitale du Rail, la JA victorieuse de Dagana la journée précédente (27-21) a enchaîné un second succès devant l’Olympique de Diourbel (21-20). Mouhamed Touré et Ibrahima Thioye ( 8 et 5 bus) ont été les prolifiques chez les vainqueurs, tandis que du côté des perdants, Amadou Mbaye et Balla Aliou Diouf, crédités de 5 et 4 réalisations se sont distingués. Avec cette seconde victoire la JA monte provisoirement sur le podium (3e, 9 pts-3) devant l’Olympique de Diourbel qui compte un match en moins (4e, 8 pts-1). Ce dimanche à Saint Louis, Dagana (7e, 6 pts-28) et Gorée (5e, 8 pts-5) se sont partagés les points (35-35).

