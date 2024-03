Championnat Élite Hommes/J5 : le DUC mate le champion en titre l’ISEG (35-24) et éjecte l’ASFA du fauteuil

XALIMANEWS-Ce dimanche au jardin public de Rufisque et dans le cadre de la 5ème journée du championnat Élite Messieurs, le DUC a écœuré l »ISEG Sport (35-24) et prend le fauteuil de leader. Les Étudiants devancent les Militaires de l’ASFA, au goal average.

Ce dimanche soir au jardin public de Rufisque,les Étudiants du DUC faisaient face à leur homologues de L’ISEG. Un choc entre vainqueurs de la Coupe du Sénégal et vainqueurs du championnat de l’année, civile 2023. Mais ce match qui était parti pour être un choc, fut une formalité pour les protégés de Habib Gueye. Portée par ses deux snipers Kalagban Oularé (9 buts) et Michel Diakité (8 buts) flanqués de leurs lieutenants Abdourahmane Sow (5 buts), Amadou Sy (5 buts) et Hamady Thiam (4 buts), la formation aux couleurs Jaune et Noir va faire une promenade de santé. Menant de 9 buts d’avance à la pause(17-8), le DUC va s’imposer finalement de 11 buts (35-24) face à une équipe de l’ISEG où Ousmane Mbodj (5 buts), Abdourahmane Sow (5 buts) voire Mouhamed Dramé (4 buts) ont tenté de tenir la dragée haute à l’adversaire, mais en vain. Avec ce quatrième succès et un nul en 5 match, le DUC (14 pts+31) s’empare du fauteuil au détriment de l’ASFA (2e, 14 pts+30), devancé au goal average. Rappelons que le match devant opposer le Rail au Tamba, a été remis

Résultats 5e journée

JA/ASFA (31-23)

Gaston Berger/Ol Diourbel (28-30)

iSEG/DUC (24-35)

Classement : 1 DUC (14 pts+31, 4 M), 2 ASFA (14 pts+30, 4M), 3 JA (11 pts+22, 4M), 4 ISEG (10 pts-5), 5 Rail (7 pts+10, 3M), 6 O Diourbel (7 pts-17), 7 Gaston Berger (4 pts-14, 4 M), 8 Tamba (4 pts-53, 4M)