XALIMANEWS-Championne en titre, la formation militaire qui truste la couronne nationale depuis 2015, exceptées les années 2017 (championnnat arrêté) et 2020 (covid), fait figure d’épouvantail dans le championnat masculin. Inextinguible et tel un rouleau compresseur, le bloc ASFA règne en maitre incontesté dans le sport de la petite sphère. Une domination, que coach Moustapha Cissé et ses protégés ne sont pas encore prêts de lacher.

Championne en 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022, l’ASFA règne sans conteste dans le Championnat Élite Hommes de handball. Qui dit mieux ? Gagner, est devenue une habitude pour l’équipe militaire.

Une domination qui commence à perdurer, voire une suprématie que beaucoup d’équipes aimeraient contrôler. Imperméable aux états d’âmes et élevée à la culture du « Dieu Resultat », la formation militaire rappelle les formations du Jaraaf et de Gorée, naguère ogres du handball masculin sénégalais, du temps de leurs splendeurs.

Après avoir réussi à conserver son titre l’année passée après un début de saison mal engagée en phases de poules avant de terminer très fort en fin de saison, la formation pensionnaire du stade Iba Mar Diop, est bien partie en ce début saison 2023. Engrageant 2 succès de rang en deux journées, devant l’US Gorée après avoir été chahutée et face à Dagana lors d’un match maîtrisé, les Militaires (2e, 6 pts+8) partagent la tête de la poule unique du championnat avec l’ISEG (1er, 6 pts+9) et l’Olympique de Diourbel (3e, 6 pts+6). Gagnants des 6 derniers titres de championnats disputés, portés par les nouveaux qui ont très tôt trouvé leurs marques et les anciens toujours d’attaque et tres impliqués, les Verts-Blancs comptent continuer leur règne sans partage, dans le handball masculin. « L’année dernière, on avait pas la meilleure équipe et on étaient promus à l’enfer, mais heureusement on a pu garder notre titre. » A reconnu coach Moustapha Cissé (propos receuillis avant le début du championnat). Ce dernier de renchérir, en évoquant son groupe actuel et de decliner ses objectifs. « Cette année, malgré le départ de certains en missions ( Ousseynou Seck, Mamadou Koulibaly et Talla Sow), nous avons récupérés Matar Baldé et Cheikh Bara Niang, 2 de nos anciens revenus d’une expérience au Maroc et qui ont préféré rejoindre la maison. En plus de 2 joueurs transfuges du Rail, Adama Ndiaye « Gaindé » et Malick Faye, deux jeunes prometteurs sont venus renforcer l’effectifs. Avec ce groupe, nous voulons faire mieux que la saison passée, c’est à dire tout rafler. » ( L’ASFA avait été éliminée en demi en Coupe nationale alors qu’elle était la détentrice). Avec ces recrues, combinées au noyau dur qui est la depuis des années ( Papa Diop, Kelly Ndiaye, Tabane Fall, Cissao Mballo, Khadim Diouf, Modou Lo, Babacar , Mamadou Senghor, Omar Sané, Seybatou Diedhiou, Ibou Ciss), le groupe milititaire de cette année parait plus étoffé que son devancier, et est prêt pour la conservation du titre nationale, voire la reconquête de la Coupe du Sénégal (remportée en 2011 (tapis vert), 2014, 2018 et 2019). « Notre avantage pour dire vrai, c’est le camp militaire et la disponibilité du terrain. Avec ce groupe, si nous y mettons du serieux et si nous ne dormons pas sur nos lauriers, nous pourrions réaliser le grand chelem, notre objectif suprême. » A avoué le plus titré des coachs chez les Masculins, ces 10 dernières années, tout en tirant le chapeau à ses 2 fidèles lieutenants. « Cette année, je veux aussi plutôt mettre en avant mes 2 loyaux collaborateurs, Assane Ndiaye et Abdoulaye Camara, 2 jeunes frères, ambitieux, passionnés et dévoués. Ils doivent aux aussi, se faire connaitre. » De son coté, l’imposant et précieux pivot, Omar Sané, emboite le pas à son coach. « Chez nous à l’ASFA, on joue toujours pour gagner tous les trophées mis en jeu (Coupe nationale, Championnat, tournois) », a-il d’abord lâché. Celui qui porte le dossard numero 13 des champions en titre d’ajouter, « Cette saison, malgré les pertes de quelques éléments cadres, partis en mission de l’Armée, on a enregistré des renforts de taille. Ces derniers sont très determinés et enthousiastes d’avoir rejoints le club ASFA pour écrire leur propre histoire aussi ( les props ont été receuillis bien avant le démarrage de la saison). Nous formons une grande famille. Un groupe soudé, prêt et déterminé à tout remporter, pour dire, ne rien lacher aux autres équipes, si Dieu le veut » A conclu Oumar Sané, avec une détermination propre aux combattants de l’armée.

La cuvée 2023 de l’ASFA, avec du renouveau certes, a très fière allure. Elle comporte, et des noms, mais aussi de la qualité, du talent. La motivation est au summum dans ce groupe dirigé de main de Sergent, par Moustapha Cissé. Après 2 journées disputées, les partenaires de Modou Lo dégagent une grosse force de caractère. La formation masculine de handball de l’ASFA, qui a offert à l’Armée le plus de trophées en sports collectifs ces 10 dernières années, reste une machine sérieuse, appliquée, disciplinée. Elle est composée de joueurs très disciplinés et respectueux comme des hommes de tenues. Tel un rouleau compresseur, l’ASFA marche sur ses adversaires. L’épouvantail du championnat Élite Hommes, peut rêver d’un énième titre de champion. L’es champions en titre sont dans une posture qui leur permet de réaliser leur objectif car disposant d’un groupe fourni, élargi, d’où l’esprit compétiteur règne en chaque élément.

Qui va stopper l’Insatiable ASFA ?Attendons de voir la fin de la saison pour faire le bilan. Certes, en sport collectif, il ne faut jamais dire jamais, mais, ces handballeurs de l’ASFA ne semblent pas être des athlètes qui vont renoncer. Car renoncer, serait de renier tout simplement l’attachement aux résultats, de ne plus avoir besoin d’un résultat quelconque, alors que cette machine est faite pour remplir l’armoire à trophée des Militaires, qui se remplit abondamment et n’est pas encore prête à faire une longue période de disette.

La JA prochaine adversaire des Militaires pour ce dimanche dans le cadre de la 3ème journee, est avertie et aura un très gros os très dur a négocier.