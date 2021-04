XALIMANEWS -Ce n’est plus le Championsip mais le “Sarr »pionship ! Ce soir Watford affrontait Reading et Ismaila Sarr s’est offert un doublé en l’espace de 2 minutes offrant ainsi la victoire aux Hornets (2-0). Le Sénégalais compte 12 buts et 10 passes décisives et il fait vraiment plaisir à voir.

