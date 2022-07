La hausse du prix du baril a également pesé. Le Brent se situe, ce jeudi 21 juillet, à 106,6 dollars et le WTI à 99,6 dollars. Avec de tels cours, Sangomar s’avère un investissement gagnant. Une source de L’Observateur explique : «Ce projet a été calculé à 40 dollars US le baril de pétrole pour qu’il soit rentable. A fortiori que le baril est autour de 100 dollars depuis un certain temps.» Dans près d’un an, le champ situé au large des côtes sénégalaises va produire son premier baril. Woodside marche à grands pas vers cette échéance. Sa PDG annonce la finalisation du montage du système d’amarrage pour l’installation de l’unité Flottante de production, stockage et déchargement (FPSO) et le début, en juillet, de l’activité de forage du deuxième navire dédié, l’Ocean BlackHawk. Meg O’Neill admet que les investissements sont lourds. Mais, elle s’empresse de préciser que cela ne remet pas en cause la rentabilité du projet.

