J’ai demandé à Dieu et à genoux

de me laisser placer sur terre et demain au ciel ma mère et mon père à ma droite

puis le prophète bien-aimé là où bat tout cœur, toute vie, toute foi

Dieu n’a pas Sa Place ni à droite ni à gauche

Il est Maître de toutes les places

Créateur de toutes les places Lui qui précède toutes choses

je ne suis rien d’autre qu’un tas de peau éphémère de chair et d’os

rien d’autre que de la poudre sans géométrie

rien d’autre qu’un petit serviteur parmi des serviteurs plus grands plus beaux

Dieu sait les reconnaitre

Et à mon Seigneur ensuite j’ai demandé

de placer celui que je veux ici chanter

il est un cratère de l’esprit une irruption irradiante

la beauté bouleversante des sommets de montagne

cet homme de Dieu est bien une montagne que la montagne connait

cet homme que Dieu a fait naître dans le pays où je suis né

cet homme dont le verbe éventre tous les mystères comme si Allah

avait mis dans sa langue toutes les clefs des hautes cimes

sur son front tous les codes des hauts signes des sinueux labyrinthes

sous ses pieds toutes les échelles des hautes collines de l’âme

Je te chante Serigne Cheikh

je te chante Tidiane je te chante Sy je te chante Al Makhoum

je te chante Ô Khalife et bénis soit ta lignée

je chante ton père et le père de tes pères je chante ta confrérie

celle de Dembel mon père nourri de son lait et de ses éclats

je chante ta confrérie fraternelle et sœur de toute paix de toute foi de toute générosité

je te chante je chante ton esprit éolien mer et océan tes mots virginaux au long cours

Cheikh toi l’insulaire

tu ouvres toutes serrures l’esprit est ta plume l’esprit est ton épée

l’esprit est ton salut l’esprit a nourri ton âme et hissé haut ton bâton du berger

le silence de la métaphore est le moteur de ton message car tu as

appris de la lumière les enseignements de l’ombre

tu sais que toute parole gémellaire est soeur d’un long séjour en Dieu

que tout chemin avec LUI est complice d’une intime humilité

Du Coran tu as fait ton miel du matin ton repas

ton breuvage ton lit ton oreiller ta musique

le plus bel anneau à tes doigts ton chant du sommeil ta pendule pour le réveil

de la Bible et de tous les livres tu as fait tes haltes sur le chemin des saints

posé ton front brûlant sur les pages des livres de la foi

et ta pensée plus profonde que le puits foré depuis la montagne a dompté les énigmes sur le fil

des âges le long des longues retraites entre ciel et terre

2 dompté ta voix claire-rauque ta voix sans hâte comme la corde qui va

chercher l’eau et que commande un bras sans sueur patient et sûr

Gloire à toi le petit fils de Maïdo Malick toi de la lignée de

Dabakh le guide aux mains de mille tisserands à la parole de

tison les jours de grand froid au

message de gratitude sans fin pour le Prophète

merci merci de garder la route droite pour Tivaouane de fleurir de

hautes prières les mausolées des pères de tes pères

merci merci pour les prêches et l’étoile de Maodo sur les fronts

merci merci des semences merci pour l’eau pour les bœufs pour les sillons profonds merci

pour les bourgeons le soleil le premier cri des fruits les premiers parfums

merci des leçons de vie des leçons de mort merci de nous préparer à

la Table de Dieu à Son miel d’une seule abeille

mais aussi à Son eau douce sucrée

Merci merci Cheikh

tu nous manques mais tu nous habites de ta voix de sucre et de guitare basse

tu nous habites de ta lumière de tes mots brûlants lents pénétrants obsédants

ton esprit nous habite nous donne le pain quand le pain manque

quand la paix manque le courage la patience quand l’espoir se dérobe

Nous avons appris que des talibés au front modeste

aux habits humbles aux voix et aux mains douces

ont demandé de te porter sous terre et ta haute lignée a béni leur prière

Comment ne pas penser à ceux qui ont eu le courage

de porter Mohamed sous terre

qui a donc eu la force et le courage de porter Mohamed sous terre

lui qui est à la fois la terre et le ciel tel que Dieu l’a voulu ?

comment croire qu’un tel corps une telle âme puissent être ensevelis ?

Gloire à Dieu qui laisse enterrer son prophète

qui laisse la terre se refermer sur lui

pour nous apprendre à mourir sans bruit

Ô Cheikh nous avons imaginé ton front et tes mots

face à l’ange de la mort et puis devant Allah Ton Créateur

que LUI as-tu donc dit Lui qui t’attendait et toi si pressé de Le voir ?

dis-nous ce que tu Lui as dit et pourquoi Il a sourit ?

Nous avons vu ce jour là le soleil passer ses bras autour de la lune

il était cinq heures à Dakar et minuit à Tivaoune…

que c’était-il donc passé là-haut ?

Ô Cheikh qu’as-tu donc dit et Lui qu’a t-IL donc répondu ?

Pourquoi donc personne ne revient pour nous conter Son Visage ?

Il paraitrait qu’il y fait si beau à Ses côtés dans Son Royaume

que le souvenir de la terre s’oublie s’efface comme si rien n’avait jamais existé avant

3 Ô Cheikh c’est ainsi que je soigne ma douleur ici sur terre

moi qui ai tant souffert de son absence de son silence lui mon papa

pas un mot pas une voix depuis cinquante sept ans près de Dieu

sauf une visite une seule en rêve quand il m’est apparu en terre d’Éthiopie…

que faisait-il donc en terre d’Éthiopie

et moi qui s’apprêtait à y aller…

Ô Cheikh puisse un jour que tu viennes dans mes nuits

mes nuits de longue lecture de songe de doute d’angoisse de mort

habiter mes rêves

et me conter ta première apparition devant LUI

je rendrais alors aux hommes de la terre

par ma plume qu’IL tient toujours ce que tu m’auras confié

ce n’est qu’une prière Ô Al Makhtoum

rien qu’une prière

la prière d’un poète fatigué et las de la terre qui nous ment…

quant aux hommes ils ne mentent plus car

il y a longtemps qu’ils sont morts et pas même un os ou

cacher un lambeau de peau… Novembre 2021.