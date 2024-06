Charles Emile Ciss, ancien directeur de la solde : « Macky Sall, ses ministres et plusieurs autorités publiques étaient bénéficiaires de double paiement »

XALIMANEWS-L’ancien directeur de la solde affirme que le système de contrôle du solde au Sénégal a été compromis pour des intérêts personnels, une conclusion corroborée par un rapport de la Cour des Comptes.

Ce rapport révèle des cas de double rémunération pour certains fonctionnaires et des irrégularités concernant les dates de naissance des agents.

Charles Emile Ciss souligne que cette fraude implique un large éventail de personnes, y compris des autorités publiques, militaires, de la gendarmerie, de la police et des médecins, ainsi que l’ancien président Macky Sall.

« La liste est longue. Plusieurs autorités publiques, militaires, de la gendarmerie et de la police, des médecins sont impliquées. Le président Macky Sall et ses ministres étaient bénéficiaires de double paiement ou de paiement répété le même mois, des officiers supérieurs de l’Armée, de la gendarmerie et de la police. Tous les corps de l’Administration ont été concernés par ce système de double paiement », déclare-t-il dans un entretien avec Libération.

Tous les corps de l’administration ont été touchés par cette fraude, avec des cas de double paiement ou de paiement répété le même mois.

Les personnes identifiées comme ayant reçu un double salaire, y compris Macky Sall, ont reçu des ordres de recette pour rembourser les montants perçus. Le directeur précédent de la solde assure qu’avant son départ, « sans exclusivité et ni distinction de rang ou de poste, toute personne quel qu’en soit son rang et bénéficiaire du fait de dysfonctionnements techniques ou d’une organisation humaine volontaire ayant perçu un double paiement a payé jusqu’ au dernier centime. »