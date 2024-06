Chasse aux impôts dans la presse : Après le groupe Avenir communication, les comptes de Walfadjiri et de la RTS bloqués

XALIMANEWS- Déterminée dans le recouvrement des impôts, la Direction Générale des Impôts et Domaines continue sa chasse aux taxes. PressAfrik informe qu’Après le groupe Avenir communication de Madiambal Diagne, l’administration du groupe Walfadjiri vient par une note de service notifier ses employés que tous les comptes de l’entreprise sont actuellement bloqués pour des taxes non payées datant de 2016 à 2018.

« Nous sommes au regret d’informer le personnel du Groupe Walfadjri que, pour cette année 2024, la direction n’est, malheureusement, pas en mesure d’allouer aux agents qui le désirent la traditionnelle Avance Tabaski ». La raison étant que, comme vous le devinez, les nouvelles autorités ont décidé de bloquer nos comptes bancaires avec un Avis à tiers détenteur ATD pour des impôts de 2016 à 2018. Un ATD délivré ce jour par la direction générale des impôts et domaines », lit-on sur la note qui indique que les taxes non payées dont fait allusion la DIGD revient au temps où feu Sidy Lamine Niass dirigeait la boîte. « C’est donc la gestion de Sidy Lamine Niass qui n’est plus de ce monde pour se défendre que l’Etat attaque ».

D’après une source de Pressafrik, les comptes de la télévision publique nationale RTS sont aussi bloqués depuis hier mardi 11 juin.