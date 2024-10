Chavirement d’un navire au Port Autonome de Dakar (communiqué)

XALIMANEWS: Dans un communiqué parvenu à la rédaction de xalima, le Port Autonome de Dakar annonce un chavirement d’un navire au Mola.

« Dans la nuit du 15 au 16 octobre 2024, un incident a eu lieu au Port Autonome de Dakar, plus particulièrement au Môle 2. En effet, le navire « Princesse Jessica » a été touché à quai par le MV Zografia, entraînant le chavirement du premier à quai. Le « Princesse Jessica » est un cargo battant pavillon Togolais, âgé de 34 ans construit en 1990 doté d’une capacité de tonnage de 1652 tonnes. Sa longueur est de 77 mètres. Il mouille au Môle 2 depuis près de deux ans. La zone de l’incident a été circonscrite, le balisage effectué et les procédures administratives entamées. L’accident n’a eu aucun impact sur les activités portuaires et les dispositions seront rapidement prises pour un renflouement du navire », lit on dans le communiqué