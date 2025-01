Chavirement d’une pirogue à Saint Louis: Deux corps sans vie repêchés et 04 pêcheurs portés disparus

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) La communauté de pêcheurs de la Langue de Barbarie est endeuillée par le chavirement d’une pirogue à hauteur de l’embouchure du Fleuve Sénégal dans la nuit de vendredi 10 au samedi 11 janvier dernier. Deux corps sans vie ont été repêchés et évacués à la morgue de l’hôpital régional de Saint-Louis et quatre (04) pêcheurs sont toujours portés disparus. Au quartier Guet-Ndar, c’est la tristesse et la consternation depuis l’annonce de cette triste nouvelle. Les recherches se poursuivent pour essayer de retrouver les portés disparus. Une occasion saisie à nouveau par les populations de cette Langue de Barbarie pour inviter le nouveau gouvernement avec, à sa tête le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier Ministre Ousmane Sonko, à protéger cette brèche de Saint-Louis en la balisant et la stabilisant pour éviter les pertes en vies humaines. Ces derniers sont invités également à plus de compassion à l’égard des communautés de pêcheurs surtout en ces périodes difficiles.