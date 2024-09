Chavirement tragique d’une pirogue à Mbour : quatre morts et plusieurs disparus

XALIMANEWS-Un drame maritime a eu lieu, hier dimanche, au large des côtes de Mbour. Une pirogue transportant des candidats à l’émigration clandestine a chaviré, causant la mort de quatre personnes et laissant plusieurs autres disparues, selon les informations rapportées par Le Soleil. Parmi les victimes, qui ont été retrouvées et transférées à la morgue de l’hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour, se trouvent une femme et trois hommes, selon des sources médicales.

L’accident est survenu peu après le départ de la pirogue de Mbour Téfess, vers 16 heures. Après seulement quatre kilomètres de navigation, l’embarcation, surchargée, a échoué, provoquant une scène de panique. D’après un rescapé, près de cent personnes, dont des hommes, des femmes et des enfants, étaient à bord de la pirogue. Les raisons du chavirement demeurent inconnues.

Les premiers secours, arrivés sur les lieux, ont pu sauver quatre personnes, mais de nombreux passagers restent portés disparus. Les opérations de recherche, menées par les autorités locales et les services de secours, se sont poursuivies tard dans la nuit dans l’espoir de retrouver d’éventuels survivants.