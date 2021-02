S’abstenant de citer nommément Ousmane Sonko, l’ancien garde des Sceaux insiste: «A mon avis, le chef de l’opposition devrait être, à défaut du second, le troisième». Mieux, il ajoute que si cette question n’est toujours pas vidée, la faute incombe au dialogue national. Au sein de la Commission politique du Dialogue National, souligne-t-il, «certains disent que le chef de l’opposition revient au second de l’élection présidentielle, en l’occurrence Idrissa Seck mais aujourd’hui, il ne pourrait pas l’être pour la simple raison qu’il avec le pouvoir: Donc s’il n’est pas éligible, c’est celui qui suit qui doit être le chef de l’opposition. D’autres disent qu’on va voir le chef du parti qui a le plus grand nombre de députés après le parti majoritaire et dans ce cas de figure, ce sera le Pds».

