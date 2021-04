Le député de Bok Gis Gis qui était l’invité d’Aissatou Diop Fall de préciser que Sonko est son ami et qu’il n’a cessé de lui prodiguer des conseils : » c’est moi qui lui ai donné l’eau qu’il buvait durant sa dernière tournée et je lui ai fait savoir qu’il représentait l’espoir de la jeunesse sénégalaise et qu’il devait faire attention par rapport à tout ce qu’il entreprenait. Et c’est pour cela que je lui ai demandé de ne boire que cette eau », insiste-t-il non sans préciser que le régime en place tout comme Sonko sont responsables de la situation qui a prévalu au Sénégal en début mars.

Mais, il dit croire dur comme fer que la thèse du viol ne tient pas: « Ousmane Sonko est venu me voir et m’a expliqué la situation, il m’a assuré qu’il est victime de complot et si j’ai porté le combat c’est parce que je le crois et je ne voulais pas qu’il vive la même situation qu’à vécu Khalifa Sall.”

