« Il y a des non-dits dans ce projet de loi. S’il passe à l’Assemblée Nationale, Macky Sall peut l’appliquer, dans le futur, selon ses intérêts et les députés n’y pourront rien. On nous parle d’état d’urgence et d’état de siège. Le chef de l’Etat va déclarer l’état de siège en 2024 et instruire les militaires à encercler les opposants et les populations pour déposer sa candidature à un troisième mandat. Ainsi, il va contraindre les forces vives à s ‘opposer à son diktat. Personne ne pourra plus sortir pour manifester dans la rue. A mon avis c’est une loi anti constitutionnelle. Seule l’Assemblée nationale est habilitée à restreindre les déplacements des citoyens. Mais le président Macky Sal veut arracher ce pouvoir à l’hémicycle », se désole-t-il.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy