Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Touba, Khadimoul Rassoul Héritier légitime et légitimé d’un homme de valeurs, l’Envoyé, qui incarne les vertus modélisées par le tout le puissant, l’Unique Eligible et élu par l’Elu pour préserver et propager les qualités et comportements d’un aspirant modèle Inspirateur d’une sagesse qui repose sur un livre, un homme et un chemin Khadimoul Rassoul par décret approuvé par le Tout Puissant, khatimatoul mounajati le prouve Homme de Dieu, soufi par le comportement et éducateur aux approches diverses et variées Artisan de la non-violence, la culture de la paix demeure la base de son système éducatif Honorable homme de science, de culture et de culte, il incarne un Islam pacifique basé sur la recherche du savoir, du savoir-faire et un savoir-vivre en communauté Mouridiya, le chemin de Mame LAMP, la voie de droiture qui mène vers la demeure l’autre « TUBAA » Architecte d’un Sénégal décolonisé, valeureux combattant qui a compris très tôt le jeu du colonisateur, l’acculturation, la domination de l’esprit Déporté, sans raison valable, pour avoir assumé une vérité non-relative, le Cheikh revient avec les honneurs Originaire de Mbacké-Baol, son œuvre glorifie principalement son Créateur et prie pour son idole, l’Envoyé Une photo qu’on lui reconnaît, donne une idée de l’homme qu’il fût, un juriste musulman et soufi doublé d’un grand poète non-attaché à un monde non-éternel Bamba-Partout pourrait être une conception preuve de son universalité, un homme sauveur pour ne pas dire le « sauveur de l’humanité »

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy