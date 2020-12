XALIMANEWS : Cheikh Bamba Dièye a rendu hommage au maire de Dalifort Idrissa Diallo rappelé à Dieu aujourd’hui. » Dans ma vie politique, il m’a été rarement donné l’occasion de rencontrer des hommes d’exception. Pour le peu de temps que j’ai eu à partager avec Mr l’Honorable Député et Maire de Dalifort, il a été de ces perles rares. J’ai pu admirer le patriotisme, le désintéressement et la noblesse de caractère de mr IDRISSA DIALLO. Humble et rigoureux, il a été un magnifique compagnon de lutte et un des plus fidèles compagnons de Khalifa Sall. Sa disparition soudaine est une immense perte pour le Sénégal des valeurs qui a perdu un de ses plus éminents porte-étendards. A sa famille, ses amis et compagnons j’adresse mes plus sincères condoléances. Qu’Allah le Miséricordieux l’accueille dans son immense paradis auprés des vertueux et hommes de foi émérite. Repose en paix mon cher frère et ami, tu auras rempli ta part de sacrifice dans ce pays qui t’était si cher ».

