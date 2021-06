Au-delà des simples questions de datation et de coïncidences historiques manifestes, l’art de Cheikh El Hadji Malick Sy de donner une cohérence aux divers lieux et temps de l’histoire prophétique tout en veillant au croisement des sources correspond à l’idée de l’historien François Dosse selon laquelle, l’essentiel de l’événement historique doit se situer dans sa trace, « dans les multiples échos de son après-coup ». En liant systématiquement les temporalités et nous faisant voyager spatialement du Hedjaz à la Perse pour mieux situer le parcours du Prophète magnifiquement traité dans le Khilâçu Dzahab, Cheikh El hadji Malick Sy prenait déjà en compte la notion de « représentation mentale » chère à un certain Georges Duby issu de la troisième génération d’historiens se réclamant de la célèbre « École des Annales ».

C’est Ibn Khaldûn qui faisait le reproche aux historiens arabes de se contenter de relater et de transmettre, au lieu d’expliquer. En pédagogue assumé, ne laissant jamais s’échapper l’opportunité d’instruire, Cheikh El Hadji Malick Sy a toujours procédé par la convocation des contextes, des temporalités et des lieux de mémoire pour donner une véritable « représentation mentale » de l’environnement qu’il décrivait et des hommes qui le marquèrent. Pour son époque, l’œuvre de Cheikh El Hadji Malick Sy, surtout pour ce qui est de la Sîra ou hagiographie prophétique, se distingue par une nette ouverture aux sources de l’Histoire universelle dans leur diversité. Dans le Khilâçu Dzahab (L’Or décanté sur la Biographie du Prophète), l’environnement prophétique décrit par Maodo est constamment mis en relation avec l’histoire universelle ; ce qui renseigne fortement sur sa maîtrise des sources et surtout son incontestable connaissance des contextes.

